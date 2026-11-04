TOKİ arsa kura sonuçları: TOKİ müşterek ve müstakil arsa hak sahipleri için parsel belirleme kura çekilişi sonucu isim listesi sorgulama ekranı
13:35, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:42, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğü İlk Evim Arsa Projesi’nde parsel belirleme kuraları devam ediyor. Müşterek ve müstakil arsa hak sahiplerine tahsis edilecek parseller, kura çekilişleriyle belirleniyor. Çekilişlerin ardından sonuçlar ve hak sahiplerinin isim listeleri erişime açılıyor. İşte TOKİ İlk Evim Arsa Projesi parsel belirleme kurası sonuçları ve hak sahipleri listesine ilişkin detaylar.
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