Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 4 Kasım Çarşamba maç programı
Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Eyüpspor, deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool’u ağırlayacak. Manchester City ile Leipzig’in karşı karşıya geleceği gecede Real Madrid, AEK deplasmanına çıkacak; Slavia Prag ise Arsenal’i konuk edecek. İşte 4 Kasım Çarşamba bugünkü maçlar, karşılaşmaların saatleri ve yayınlanacağı kanallar.
Avrupa ve Türk futbolunda nefeslerin tutulduğu 4 Kasım 2026 Çarşamba günü, hem yerel kupa heyecanı hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev randevularla futbolseverleri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda tur mücadelesi veren ekiplerin yanı sıra Devler Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Kadıköy’de İngiliz devi Liverpool’u ağırlayacağı tarihi karşılaşma sporseverlerin odağında yer alıyor. Futbol tutkunlarının sorguladığı "Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda, Slavia Prag - Arsenal maçı nereden izlenir ve Türkiye Kupası maçları yayın bilgileri nelerdir?" sorularının yanıtları ve güncel 4 Kasım maç programı şu şekildedir:
Bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
13:00 Fethiyespor - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
13:00 Pohang - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
14:00 Fenerbahçe - Liverpool UEFA Gençlik Ligi FB TV
15:15 Buriram - Kashima Antlers AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
16:00 Lens - Como UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
16:45 Arkadag - Golgohar AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2
18:00 B.Dortmund - Real Betis UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
18:30 Rennes - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4
19:00 Al Rayyan - Al Nahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart
20:45 AEK - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
20:45 Fenerbahçe - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
21:15 Al Muharraq - Al Jazira AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart
21:15 Al Taawon - Al Faisaly Amman AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2
23:00 Borussia Dortmund - Real Betis UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2
23:00 Porto - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3
23:00 Lens - Como UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4
23:00 PSV - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5
23:00 Leipzig - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Slavia Prag - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
23:00 Viking - Sabah Bakü UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6
23:00 Bristol City - Wolverhampton İngiltere Championship S Sport Plus
Yarın hangi maçlar var?
20:45 Milan - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1
20:45 Anderlecht - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5
20:45 Crystal Palace - Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
20:45 Levski Sofya - Jagiellonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
20:45 Lilleström - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
20:45 NEC Nijmegen - Omonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
20:45 Real Sociedad - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
20:45 Sparta Prag - Bournemouth UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
20:45 Aarhus - Braga UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
20:45 Atalanta - Kairat Almaty UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
20:45 Kizilyildiz - Inter Escaldes UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
20:45 KuPS - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
20:45 Lincoln City - Hajduk Split UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
20:45 Midtjylland - Ajax UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
20:45 Mjallby - Borac Banja Luka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
20:45 Thun - Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
20:45 Trabzonspor - Freiburg UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1
23:00 AZ Alkmaar - Juventus UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
23:00 Benfica - Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1
23:00 Celta Vigo - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4
23:00 Celtic - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi TRT 1
23:00 Hapoel Beer Sheva - OFI Crete UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Bayer Leverkusen - Marsilya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
23:00 Sturm Graz - NK Celje UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Sunderland - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
23:00 Kopenhag - Iberia 1999 Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
23:00 Getafe - Brighton UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
23:00 Lugano - Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
23:00 Monaco - Nordsjaelland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
23:00 Panathinaikos - CSKA Sofya UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
23:00 Riga - Jablonec UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
23:00 St.Truiden - Brann UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
23:00 Twente - Pafos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
23:00 Uni. Craiova - Egnatia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.