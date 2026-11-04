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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 4 Kasım Çarşamba maç programı

Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 4 Kasım Çarşamba maç programı

13:18, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:22, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 4 Kasım Çarşamba maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Eyüpspor, deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool’u ağırlayacak. Manchester City ile Leipzig’in karşı karşıya geleceği gecede Real Madrid, AEK deplasmanına çıkacak; Slavia Prag ise Arsenal’i konuk edecek. İşte 4 Kasım Çarşamba bugünkü maçlar, karşılaşmaların saatleri ve yayınlanacağı kanallar.

Avrupa ve Türk futbolunda nefeslerin tutulduğu 4 Kasım 2026 Çarşamba günü, hem yerel kupa heyecanı hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev randevularla futbolseverleri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda tur mücadelesi veren ekiplerin yanı sıra Devler Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Kadıköy’de İngiliz devi Liverpool’u ağırlayacağı tarihi karşılaşma sporseverlerin odağında yer alıyor. Futbol tutkunlarının sorguladığı "Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda, Slavia Prag - Arsenal maçı nereden izlenir ve Türkiye Kupası maçları yayın bilgileri nelerdir?" sorularının yanıtları ve güncel 4 Kasım maç programı şu şekildedir:

Avrupa ve Türk futbolunda nefeslerin tutulduğu 4 Kasım 2026 Çarşamba günü, hem yerel kupa heyecanı hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev randevularla futbolseverleri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda tur mücadelesi veren ekiplerin yanı sıra Devler Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Kadıköy’de İngiliz devi Liverpool’u ağırlayacağı tarihi karşılaşma sporseverlerin odağında yer alıyor. Futbol tutkunlarının sorguladığı "Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda, Slavia Prag - Arsenal maçı nereden izlenir ve Türkiye Kupası maçları yayın bilgileri nelerdir?" sorularının yanıtları ve güncel 4 Kasım maç programı şu şekildedir:

Bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

13:00 Fethiyespor - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

13:00 Pohang - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

14:00 Fenerbahçe - Liverpool UEFA Gençlik Ligi FB TV

Bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?13:00 Fethiyespor - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor13:00 Pohang - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart14:00 Fenerbahçe - Liverpool UEFA Gençlik Ligi FB TV

15:15 Buriram - Kashima Antlers AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

16:00 Lens - Como UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

16:45 Arkadag - Golgohar AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

15:15 Buriram - Kashima Antlers AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart16:00 Lens - Como UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv16:45 Arkadag - Golgohar AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

18:00 B.Dortmund - Real Betis UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:30 Rennes - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4

19:00 Al Rayyan - Al Nahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

18:00 B.Dortmund - Real Betis UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv18:30 Rennes - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 419:00 Al Rayyan - Al Nahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

20:45 AEK - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

20:45 Fenerbahçe - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

21:15 Al Muharraq - Al Jazira AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

20:45 AEK - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor20:45 Fenerbahçe - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 121:15 Al Muharraq - Al Jazira AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

21:15 Al Taawon - Al Faisaly Amman AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

23:00 Borussia Dortmund - Real Betis UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 Porto - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

21:15 Al Taawon - Al Faisaly Amman AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 223:00 Borussia Dortmund - Real Betis UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 223:00 Porto - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

23:00 Lens - Como UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

23:00 PSV - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

23:00 Leipzig - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Lens - Como UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 423:00 PSV - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 523:00 Leipzig - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Slavia Prag - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Viking - Sabah Bakü UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6

23:00 Bristol City - Wolverhampton İngiltere Championship S Sport Plus

23:00 Slavia Prag - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 123:00 Viking - Sabah Bakü UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 623:00 Bristol City - Wolverhampton İngiltere Championship S Sport Plus

Yarın hangi maçlar var?

20:45 Milan - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

20:45 Anderlecht - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5

20:45 Crystal Palace - Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Levski Sofya - Jagiellonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

Yarın hangi maçlar var?20:45 Milan - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 120:45 Anderlecht - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 520:45 Crystal Palace - Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi tabii Spor20:45 Levski Sofya - Jagiellonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Lilleström - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 NEC Nijmegen - Omonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Real Sociedad - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

20:45 Sparta Prag - Bournemouth UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

20:45 Aarhus - Braga UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Atalanta - Kairat Almaty UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Lilleström - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok20:45 NEC Nijmegen - Omonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok20:45 Real Sociedad - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 220:45 Sparta Prag - Bournemouth UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 320:45 Aarhus - Braga UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 Atalanta - Kairat Almaty UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Kizilyildiz - Inter Escaldes UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 KuPS - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Lincoln City - Hajduk Split UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Midtjylland - Ajax UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Mjallby - Borac Banja Luka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Kizilyildiz - Inter Escaldes UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 KuPS - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 Lincoln City - Hajduk Split UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 Midtjylland - Ajax UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 Mjallby - Borac Banja Luka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Thun - Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Trabzonspor - Freiburg UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

23:00 AZ Alkmaar - Juventus UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

23:00 Benfica - Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

23:00 Celta Vigo - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4

20:45 Thun - Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 Trabzonspor - Freiburg UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 123:00 AZ Alkmaar - Juventus UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 223:00 Benfica - Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 123:00 Celta Vigo - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4

23:00 Celtic - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi TRT 1

23:00 Hapoel Beer Sheva - OFI Crete UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

23:00 Bayer Leverkusen - Marsilya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Sturm Graz - NK Celje UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

23:00 Sunderland - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

23:00 Kopenhag - Iberia 1999 Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Getafe - Brighton UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Celtic - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi TRT 123:00 Hapoel Beer Sheva - OFI Crete UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok23:00 Bayer Leverkusen - Marsilya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor23:00 Sturm Graz - NK Celje UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok23:00 Sunderland - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 323:00 Kopenhag - Iberia 1999 Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 Getafe - Brighton UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Lugano - Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Monaco - Nordsjaelland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Panathinaikos - CSKA Sofya UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Riga - Jablonec UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 St.Truiden - Brann UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Twente - Pafos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Uni. Craiova - Egnatia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.

23:00 Lugano - Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 Monaco - Nordsjaelland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 Panathinaikos - CSKA Sofya UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 Riga - Jablonec UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 St.Truiden - Brann UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 Twente - Pafos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 Uni. Craiova - Egnatia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.
Başlıklar :Ziraat Türkiye KupasıUEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeManchester CityLiverpool
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