Dicle Üniversitesi (DÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Dicle Üniversitesinde çalışacak 2 bin 299 öğrenci, 10 bin 684 başvuru arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve kamera kaydıyla kayıt altına alınan kura çekiminde öğrenciler sonuçları heyecanla takip etti. İşte Dicle Üniversitesi (DÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Dicle Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Dicle Üniversitesi bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 299 öğrenci, 10 bin 684 başvuru arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Dicle Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?
Dicle Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Çekimi yapılan noter kurasının ardından asil liste ve istenilecek belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır
Dicle Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
Kurayı kazanan ve evraklarını eksiksiz teslim eden öğrenciler, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü işe başlayacak. Program 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek. Yani öğrenciler yaklaşık 7,5 ay boyunca üniversite bünyesinde çalışma deneyimi kazanacak.