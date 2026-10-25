Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran haber: Yıldız oyuncu derbide sahada olacak

Süper Lig’in 9. haftası önemli bir derbiye tanıklık edecek. Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu karşılama öncesinde sarı kırmızılı takımda Rafael Leao’nun durumu merak konusuydu.

Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği ile oynanan maçta 60. dakikada oyuna giren ve 76. dakikada sakatlanarak çıkan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille müsabakasında forma giyememişti.

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Sabah’ın habere göre; teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Rafael Leao’nun, "Fenerbahçe maçının bizim için önemini biliyorum. Sahada olmak adına her şeyimi vereceğim. Elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi.

Buruk'un ise Leao'nun bu sözleri üzerine "Bizim için değerin tartışılmaz. Kendini iyi hissedersen oynayabilirsin" yanıtını verdiği belirtildi.