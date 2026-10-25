Tecrübeli yorumcudan yıldız oyuncu için flaş sözler: ‘Ben Fenerbahçe’nin Messi’siyim diyor’
Fenerbahçe’nin zaman zaman tartışılan yıldızı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, oyuncunun mental durumuna ve kendisini takım içindeki konumlandırma biçimine dikkat çekti. Deneyimli yorumcunun sözleri gündem oluşturacak türden.
Fenerbahçe’de performansı tartışılan yıldız futbolcu hakkında spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Bu isim ise Mason Greenwood.
Oyuncuyu Marsilya döneminde birçok kez izlediğini belirten Dilmen, saha içindeki özelliklerini ve mental yaklaşımını değerlendirdi. Dilmen şu ifadeleri kullandı:
“Greenwood'u Marsilya'da en az 10 kez seyrettim. Hele Fenerbahçe'ye alınmak üzereyken detaylı izledim. Greenwood böyle oynuyor yıllardır. Sürekli oyuncu değiştirecek olursan...”
“Zaten Greenwood'daki düşüşün sebeplerinden biri de mental. Marsilya'da "Ben Messi'yim" diyordu kendine. Baktığımız zaman, topla iş yapan ama fizik gücü yeterli olmayan bir oyuncu.”
“Greenwood, "Ben Fenerbahçe'nin, Marsilya'nın Messi'siyim" diyor. Nasıl Inter Miami'de, Barcelona'da, Arjantin'de Messi'yi çıkaramıyorsun..."
"Tabii ki kıyaslamıyorum ama kendini böyle görüyor.”