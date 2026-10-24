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“Milli Takım’a alınsın” denilmişti! Avrupa’da şov yaptı

“Milli Takım’a alınsın” denilmişti! Avrupa’da şov yaptı

20:24, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 20:39, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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“Milli Takım’a alınsın” denilmişti! Avrupa’da şov yaptı

Aylar önce A Milli Takım’a kazandırılması gündeme gelen golcü futbolcu, Almanya'da çıktığı karşılaşmada attığı iki golle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Dev transfer sonrası performansını yukarı taşıyan golcünün son gösterisi eski tartışmayı yeniden başlattı.

Göztepe'den yaklaşık 20 milyon euro bedelle Leipzig'e transfer olan Romulo, Elversberg karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti. 

Göztepe'den yaklaşık 20 milyon euro bedelle Leipzig'e transfer olan Romulo, Elversberg karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti.&nbsp;

 Brezilyalı golcünün performansı sonrası Serdar Ali Çelikler'in daha önce yaptığı “Türk Milli Takımı'na kazandırılsın” çıkışı yeniden gündeme geldi.

&nbsp;Brezilyalı golcünün performansı sonrası Serdar Ali Çelikler'in daha önce yaptığı “Türk Milli Takımı'na kazandırılsın” çıkışı yeniden gündeme geldi.

Leipzig forması giyen Romulo, Almanya'da yükselen performansını sürdürdü. Leipzig'in sahasında Elversberg'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Brezilyalı santrfor damga vurdu. Romulo, 66. dakikada takımının golünü kaydederken 90+4'te bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmayı iki golle tamamladı.

Leipzig forması giyen Romulo, Almanya'da yükselen performansını sürdürdü. Leipzig'in sahasında Elversberg'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Brezilyalı santrfor damga vurdu. Romulo, 66. dakikada takımının golünü kaydederken 90+4'te bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmayı iki golle tamamladı.

Romulo'nun iki gollük performansı sonrası futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Romulo'nun iki gollük performansı sonrası futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

A Milli Takım'ın santrfor problemine dikkat çeken Çelikler, devşirme bir oyuncunun Türkiye için çözüm olabileceğini ifade etmiş ve ilk olarak Romulo'nun ismini vermişti.

A Milli Takım'ın santrfor problemine dikkat çeken Çelikler, devşirme bir oyuncunun Türkiye için çözüm olabileceğini ifade etmiş ve ilk olarak Romulo'nun ismini vermişti.

Göztepe döneminde Brezilyalı futbolcuyu işaret eden deneyimli yorumcu, gerekli şartların oluşması halinde Romulo'nun Türk Milli Takımı'na kazandırılması gerektiğini savunmuştu.

Göztepe döneminde Brezilyalı futbolcuyu işaret eden deneyimli yorumcu, gerekli şartların oluşması halinde Romulo'nun Türk Milli Takımı'na kazandırılması gerektiğini savunmuştu.

Romulo'nun Leipzig formasıyla ortaya koyduğu yükselen performans, bu öneriyi yeniden tartışmaya açtı.

Romulo'nun Leipzig formasıyla ortaya koyduğu yükselen performans, bu öneriyi yeniden tartışmaya açtı.

Romulo, Leipzig’deki ilk sezonu olan 2025/26’da Bundesliga’da 30 maça çıktı; 9 gol ve 4 asist üretti. Tüm kulvarlarda ise 32 karşılaşmada görev yaptı. Almanya’daki ilk yılında 13 gole doğrudan katkı sağladı.

Romulo, Leipzig’deki ilk sezonu olan 2025/26’da Bundesliga’da 30 maça çıktı; 9 gol ve 4 asist üretti. Tüm kulvarlarda ise 32 karşılaşmada görev yaptı. Almanya’daki ilk yılında 13 gole doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon ise ligde 5. maçında gol sayısını 3’e çıkardı. Elversberg karşısında ikinci yarıda oyuna giren Brezilyalı forvet, iki gol atarak 4-0’lık galibiyetin yıldızı oldu.

Bu sezon ise ligde 5. maçında gol sayısını 3’e çıkardı. Elversberg karşısında ikinci yarıda oyuna giren Brezilyalı forvet, iki gol atarak 4-0’lık galibiyetin yıldızı oldu.
Başlıklar :BundesligaRomuloLeipzig
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Yeni Şafak
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