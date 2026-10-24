Gençlerbirliği TÜMOSAN Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Kırık tespit edildi

UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’a bir kötü haber daha geldi. Fabio Miretti’nin ardından siyah-beyazlı kulüp bir futbolcunun daha sakatlandığını duyurdu.