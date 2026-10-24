Gençlerbirliği TÜMOSAN Konyaspor maçına hazır
16:26, 24/10/2026, Cumartesi
AA
Franco Tongya da idmanda yer aldı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Bernd Storck yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular; pas, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.
Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri devam eden Kevin Rodrigues ve Pedro Pereira’nın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Spor
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