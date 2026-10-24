Beşiktaş'ta gözler Başakşehir maçına çevrildi
16:13, 24/10/2026, Cumartesi
AA
Vincenzo Italiano oyuncularına uyarılarda bulundu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü İstanbul Başakşehir’i konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve taktik çalışmalarının ardından savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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