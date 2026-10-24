Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi öncesi gündem olan beğeni
16:16, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:20, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medyadaki hareketiyle gündeme geldi. Slavia Prag maçında tepkiye maruz kalan yıldız futbolcunun beğendiği bir paylaşım dikkat çekti.
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Slavia Prag karşılaşmasında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medyada beğendiği bir paylaşım gündem oldu. Paylaşımda yer alan ifade dikkat çekerken, milli futbolcunun beğenisi taraftarların da ilgisini çekti.
Aktürkoğlu'nun beğendiği paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi'nin 8. ayetine atıfta bulunan şu ifadeler yer aldı:
“Zor anında Rabbine yalvarıp, nimete kavuşunca O'nu unutanlardan olma..”
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Başlıklar :FenerbahçeKerem AktürkoğluSüper Lig