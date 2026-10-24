Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi öncesi gündem olan beğeni

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Slavia Prag karşılaşmasında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medyada beğendiği bir paylaşım gündem oldu. Paylaşımda yer alan ifade dikkat çekerken, milli futbolcunun beğenisi taraftarların da ilgisini çekti.

Aktürkoğlu'nun beğendiği paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi'nin 8. ayetine atıfta bulunan şu ifadeler yer aldı:

“Zor anında Rabbine yalvarıp, nimete kavuşunca O'nu unutanlardan olma..”

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