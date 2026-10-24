Enes Ünal Anadolu kulübüne geliyor: Sürpriz Süper Lig iddiası

Milli futbolcu Enes Ünal'ın devre arasında Süper Lig'e dönebilir. İspanya'da istediği çıkışı yakalayamayan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki forvetin, Süper Lig ekibinin transfer gündemine geldiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde Göztepe'nin hücum hattı için yeni bir hamle hazırlığında olduğu konuşuluyor. Avrupa basınında yer alan iddialara göre İzmir temsilcisi, Enes Ünal'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların milli golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamanın peşinde.

Göztepe'de hedef hücum hattını güçlendirmek

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un çift forvetli sistemde hücum seçeneklerini artırmak istediği ve bu doğrultuda yönetime takviye talebinde bulundu. Göztepe'nin gündemine gelen Enes Ünal'ın, hücum hattında Juan'ın performansını destekleyecek alternatiflerden biri olarak düşünülüyor.

Kariyerinde yeniden çıkış yakalamak isteyen milli futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma sıcak bakıyor. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlandığına veya transferin kesinleştiğine ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bu sezon 11 maçta 3 gol attı

Enes Ünal, bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Sakatlıklar kariyerini olumsuz etkiledi

Enes Ünal'ın son yıllarda yaşadığı sakatlıklar, forma istikrarını etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. Milli futbolcu, 2023 yılında Getafe forması giyerken çapraz bağ yırtığı nedeniyle yaklaşık 211 gün sahalardan uzak kaldı.

İngiltere'de Bournemouth'a transferinin ardından 2024 yılında ayak parmağı kırığı yaşayan Enes, 2025'te ise yaklaşık 286 gün süren yeni bir çapraz bağ sakatlığıyla karşı karşıya kaldı. 2025-2026 sezonunda da kısa süreli kas sakatlığı nedeniyle dinlendirildiği belirtildi.

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