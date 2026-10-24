Serdar Ali Çelikler’den Beşiktaş taraftarına yıldız futbolcu için olay pankart önerisi: "Neredesin birader?"
Beşiktaş'ı yorumlayan Serdar Ali Çelikler, siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusunu eleştirirken dikkat çeken bir kıyaslama yaptı.
YouTube kanalı Vole’de Beşiktaş’ın gündemini değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Cerny’nin performansını överken Trossard’ı eleştirdi.
Siyah-beyazlı takımın da iddialı bir kulüp olduğunu vurgulayan Çelikler, şu ifadeleri kullandı:
"Cerny kötü değil abi, Cerny’nin 4 gol 2 asisti var. Nerede abi Trossard; 1 gol 1 asist? Biz de Arsenal değilsek de biz de birileriyiz. Biz de Beşiktaş’ız! Dünyanın en kötü sağ beki Semedo’ya karşı iyi futbolun bir tane var o kadar. İkinci bir maçın yok."
Çelikler, Trossard’ın performansına yönelik eleştirilerini sürdürürken Beşiktaş tribünlerinde geçmişte Quaresma için açılan pankartı hatırlattı.
Yıldız futbolcunun sahadaki etkisinin daha fazla olması gerektiğini savunan yorumcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Beşiktaş tribünlerinde Quaresma’ya bir pankart açılmıştı: “Neredesin oğlum sen? Özledik lan" diye.Trossard’a da "Neredesin birader? Ne zaman geleceksin?" diye bir pankart lazım."