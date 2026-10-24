Serdar Ali Çelikler’den Beşiktaş taraftarına yıldız futbolcu için olay pankart önerisi: "Neredesin birader?"

Siyah-beyazlı takımın da iddialı bir kulüp olduğunu vurgulayan Çelikler, şu ifadeleri kullandı:





"Cerny kötü değil abi, Cerny’nin 4 gol 2 asisti var. Nerede abi Trossard; 1 gol 1 asist? Biz de Arsenal değilsek de biz de birileriyiz. Biz de Beşiktaş’ız! Dünyanın en kötü sağ beki Semedo’ya karşı iyi futbolun bir tane var o kadar. İkinci bir maçın yok."