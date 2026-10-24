Okan Buruk'la konuştu: Derbide ilk 11'de oynamak istiyor
16:44, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:48, 24/10/2026, Cumartesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille ile Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmayı kenardan izledi.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu, Okan Buruk'la görüşerek forma istedi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı takımda flaş bir gelişme yaşandı.
Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre uzun süren sakatlıktan yeni dönen Wilfried Singo, teknik direktör Okan Buruk ile konuşarak derbiye ilk 11'de başlamak istediğini iletti.
Teknik heyetin, Fildişi Sahilli defans oyuncusunun son durumuna göre karar vereceği ifade ediliyor.
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