Batrakov'un sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli netleşti
Galatasaray'da son dönemlerin gözde ismi Aleksey Batrakov'un sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sporting ve Barcelona yenilgilerinin şokunu Fransa'da Lille'i mağlup ederek atlatan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden ritmini buldu.
Kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma büyük bir moral aşılayan yeni transfer Aleksey Batrakov, ilk yarının son anlarında kaydettiği golle hem skora denge getirdi hem de galibiyetin fitilini ateşledi.
HT Spor'un haberine göre bonservisi için ödenen 25 milyon euronun hakkını sahada sergilediği performansla veren 21 yaşındaki oyun kurucunun sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.
Form grafiğini her geçen gün yükselten Rus 10 numara, çıktığı son 4 karşılaşmada takıma 2 gol ve 1 asistlik doğrudan katkı sundu.