Batrakov Osimhen'le ilgili anısını anlattı: "Takım otobüsünde dedi ki..."

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Aleksey Batrakov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma ilk geldiği günlerde Victor Osimhen'le yaşadığı bir anıyı anlatan Rus futbolcu, şunları söyledi:

"İlk maçıma gidecektim, otobüse bindim ve nereye oturabileceğimi sordum. Kime sorduğumu tam hatırlamıyorum ama birisi bana, "biraz bekle, herkes yerine geçsin, sonra sen de bir yere geçersin çünkü genel olarak her yer dolu" dedi. Sonra Osimhen otobüse bindi; sol tarafta ayaklarınızı bile uzatabileceğiniz o VIP koltuk ona aitti. Oturdu ve bana "gel benimle otur" dedi. Ben de geçip oturdum ve ona "teşekkür ederim" dedim. O da gülerek 'Endişelenme' dedi."

Spor

Volkan Demirel'den İsmail Kartal'a flaş derbi çağrısı: "Mutlaka oynaması lazım"

Spor

Tümer Metin'den gündem olan derbi iddiası!