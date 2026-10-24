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MHK'dan çarpıcı karar: Süper Lig hakemine amatörde görev

MHK'dan çarpıcı karar: Süper Lig hakemine amatörde görev

17:30, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 17:37, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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MHK'dan çarpıcı karar: Süper Lig hakemine amatörde görev
MHK'dan dikkat çeken karar.

Geçtiğimiz hafta Trendyol 1. Lig'de Kayserispor-Batman Petrolspor maçını yöneten ve verdiği kararlarla tartışma konusu olan hakem Asen Albayrak'a bu hafta Amatör Lig'de görev verildi.

Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan karşılaşmada verilen penaltı kararı futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Batman Petrolspor oyuncusunun Florent Hasani'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Asen Albayrak, VAR incelemesi için kenara çağrıldı. Yaklaşık 5 dakika süren incelemenin ardından penaltı kararının verilmesi, dikkat çekmişti.

Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri, VAR incelemesinin ardından gelen penaltı kararı oldu. Pozisyonu uzun süre monitörden izleyen Asen Albayrak'ın kararı, eski hakemler arasında da farklı değerlendirmelere yol açtı. Bazı eski hakemler müdahalenin penaltı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunurken, diğerleri hakemin kararının kurallar çerçevesinde doğru olduğunu belirtti.

Penaltı kararının ardından dikkat çeken atama

Tartışmalı karşılaşmanın ardından Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Asen Albayrak'ı Ankara Süper Amatör Ligi'nde bir maça görevlendirmesi de gündeme geldi. Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan hakemin alt ligde maç yönetmesi, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Atama ceza olarak mı değerlendirildi?

Albayrak'ın amatör lig maçına atanması, bazı çevreler tarafından tartışmalı penaltı kararının ardından bir dinlendirme veya cezalandırma uygulaması olarak yorumlandı. Profesyonel ligde görev alan bir hakemin, yalnızca bir hafta sonra alt ligde görevlendirilmesi dikkat çekti.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bitnel, söz konusu atamanın bir cezalandırma olarak yorumlanmasına katılmadığını belirtti.

Hakemlik yaptığı dönemde profesyonel maç görevi olmadığı haftalarda kendi isteğiyle amatör liglerde maç yönettiğini aktaran Bitnel, Albayrak'ın da bu tercihi kendi isteğiyle yapmış olabileceğini ifade etti.

Bitnel, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Ben hakemlik yaptığım dönemde, profesyonel maçımın olmadığı her hafta kendi isteğimle amatör maçlara çıkardım. Asen Albayrak'ın amatör maça çıkması bir ceza değildir; kendi isteğiyle çıkacaktır. Unutmayın, en iyi antrenman maçtır!”


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Başlıklar :MHKAsen AlbayrakTFF
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