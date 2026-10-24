Aziz Yıldırım'dan Galatasaray ve Liverpool maçları için olay yorum
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin gündemine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İsmail Kartal'a sahip çıkan Yıldırım, Liverpool ve Galatasaray maçları için yaptığı tahminle gündem oldu.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Aziz Yıldırım, eleştirilere yanıt verirken önlerindeki iki dev karşılaşma için öyle bir tahminde bulundu ki salonda gündem değişti.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertli takımın son dönemde aldığı sonuçları ve teknik direktör İsmail Kartal'ın durumunu değerlendirdi.
Slavia Prag beraberliği ve Aston Villa karşısında alınan 6 gollü mağlubiyete değinen Yıldırım, sonuçların ardından yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
"Slavia Prag ile berabere kaldık, olabilir futbol. Aston Villa'dan 6 tane gol yedik. Yemememiz lazım, bu da hata. Ama oyuncu hata yapmış, bireysel hatalar sonucunda 3 gol yemişiz. Bu da olabilir insan yani."
Fenerbahçe'nin uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesine dikkat çeken Yıldırım, camianın takıma daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi.
"Kardeşim 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım bu yıl katılmış, herkesin mutlu olması lazım. Katıldık diye herkes mutsuz. Ben böyle bir insanlık görmedim."
İsmail Kartal üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda sabırlı olunması gerektiğini savundu.
"Mayıs ayı gelir. Başarılı olamazsa bir daha gelemez. Benim gelmeyeceğim gibi. Ama mayıs ayına kadar bir sabredin."
Aziz Yıldırım'ın konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise Fenerbahçe'nin önündeki kritik maçlara ilişkin sözleri oldu.
Yıldırım, sarı-lacivertlilerin hem Avrupa'da hem de ligde kazanacağına inandığını belirterek:
"Liverpool'u yeneriz, Galatasaray'ı yeneriz. Sonra bir şey kalmaz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Pazartesi günü Galatasaray deplasmanına konuk olacak.
Bu kritik maç öncesinde Galatasaray ligdeki liderliğini sürdürüyor.