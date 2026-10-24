Aziz Yıldırım'dan Galatasaray ve Liverpool maçları için olay yorum

Fenerbahçe'nin uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesine dikkat çeken Yıldırım, camianın takıma daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi.





"Kardeşim 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım bu yıl katılmış, herkesin mutlu olması lazım. Katıldık diye herkes mutsuz. Ben böyle bir insanlık görmedim."