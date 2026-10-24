Süper Lig maçında dikkat çeken an: Oyuna girdikten 15 dakika sonra çıktı

Chelsea - Tottenham CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Chelsea - Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

İngiltere Premier Lig 8. haftasında Chelsea evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Londra derbisi bu akşam saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 şifreli olarak yayınlanacak. Chelsea - Tottenham maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.