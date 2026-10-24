Süper Lig maçında dikkat çeken an: Oyuna girdikten 15 dakika sonra çıktı
17:44, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 17:55, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Gaziantep FK'da Arda Kızıldağ bu sezon 6 maçta forma giydi.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Gaziantep FK - Erzurumspor maçında ilginç bir an yaşandı. Oyuna ikinci yarıda giren Arda Kızıldağ, 15 dakika sonra çıkmasına tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep FK'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Arda Kızıldağ, 56. dakikada yerini Sabahattin Destici'ye bıraktı. Arda Kızıldağ, teknik direktör Orhan Ak'ın bu kararına tepki gösterdi.
Gaziantep FK resmi sosyal medya hesabı ise oyuncu değişikliğini, "Takımımızda, sakatlığı nedeniyle Arda Kızıldağ'ın yerine Sabahattin Destici oyuna girdi." ifadeleriyle duyurdu.
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