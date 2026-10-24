Transferde dev derbi: Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş da talip

MATVEY KISLYAK KİMDİR?





26 Temmuz 2005 doğumlu Matvey Kislyak, CSKA Moskova altyapısından yetişti. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Rus futbolcu, ön libero ve daha ileri orta saha rollerinde de görev yapabiliyor.





CSKA A Takımı'ndaki ilk resmi maçına 2023 yılında çıkan Kislyak, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Rusya Milli Takımı'na kadar yükselen genç oyuncu; dinamizmi, pas bağlantıları ve orta sahadaki iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor.





CSKA formasıyla 98 resmi karşılaşmada 13 gol ve 12 asistlik katkı sağlayan Kislyak'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.