Transferde dev derbi: Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş da talip
Galatasaray'ın bir süredir yakından takip ettiği genç yıldız adayı için Beşiktaş'ın da devreye girdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların CSKA Moskova ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtilirken, genç oyuncu için talep edilen bonservis bedeli dikkat çekiyor.
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray ile Beşiktaş'ın yolu Rusya'da kesişti. Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve sarı-kırmızılıların maçlarını da takip ettiği belirtilen Matvey Kislyak için Beşiktaş'ın da harekete geçtiği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde CSKA Moskova ile görüşmek için randevu alacağı ve transfer şartlarını masaya yatıracağı ifade edildi.
Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarından men edilmesiyle birlikte Türkiye, Rusya'da forma giyen futbolcular açısından önemli seçeneklerden biri haline geldi.
Galatasaray cephesinde ise Aleksey Batrakov'un sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansın bu pazardaki ilgiyi daha da artırdığı belirtiliyor. Galatasaraylı profesyonellerin Rusya'daki genç ve potansiyelli oyuncuları yakından takip ettiği, kadronun ihtiyaçlarına göre farklı isimlerin izlendiği öğrenildi.
Bu listenin öne çıkan isimlerinden biri de CSKA Moskova'nın merkez orta sahası Matvey Kislyak.
Galatasaray'ın ilgisinin ardından Beşiktaş'ın da Kislyak için yeniden harekete geçtiği belirtildi. Siyah-beyazlıların kasım ayında Moskova'da CSKA yöneticileriyle bir araya gelerek transfer şartlarını görüşmesi bekleniyor. Rus basınındaki iddialara göre Beşiktaş, yaz transfer döneminde de Kislyak için girişimlerde bulunmuş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.
CSKA Moskova'nın genç yıldızını kolay bırakmaya niyeti olmadığı ve Kislyak için 30-35 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu belirtiliyor. Rus ekibinin ayrıca ödemenin önemli bölümünü peşin ve sonraki satıştan pay istediği öne sürülüyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın devre arasında önemli bir orta saha hamlesi yapmayı planlaması, Kislyak konusunda iki ezeli rakibi transfer masasında karşı karşıya getirebilir.
MATVEY KISLYAK KİMDİR?
26 Temmuz 2005 doğumlu Matvey Kislyak, CSKA Moskova altyapısından yetişti. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Rus futbolcu, ön libero ve daha ileri orta saha rollerinde de görev yapabiliyor.
CSKA A Takımı'ndaki ilk resmi maçına 2023 yılında çıkan Kislyak, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Rusya Milli Takımı'na kadar yükselen genç oyuncu; dinamizmi, pas bağlantıları ve orta sahadaki iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor.
CSKA formasıyla 98 resmi karşılaşmada 13 gol ve 12 asistlik katkı sağlayan Kislyak'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.