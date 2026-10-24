Chelsea - Tottenham CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Chelsea - Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

Transferde dev derbi: Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş da talip

Galatasaray'ın bir süredir yakından takip ettiği genç yıldız adayı için Beşiktaş'ın da devreye girdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların CSKA Moskova ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtilirken, genç oyuncu için talep edilen bonservis bedeli dikkat çekiyor.