Chelsea - Tottenham CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Chelsea - Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?
18:30, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Chelsea - Tottenham canlı...
İngiltere Premier Lig 8. haftasında Chelsea evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Londra derbisi bu akşam saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 şifreli olarak yayınlanacak. Chelsea - Tottenham maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Premier Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 19.30'da Chelsea ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Chelsea - Tottenham maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
CHELSEA - TOTTENHAM CANLI SKOR
CHELSEA - TOTTENHAM CANLI ANLATIM
Chelsea - Tottenham maçının canlı anlatımı için
CHELSEA - TOTTENHAM CANLI İZLE
Chelsea - Tottenham maçını canlı izlemek için
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Başlıklar :ChelseaTottenhamPremier Lig