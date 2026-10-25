Dev derbi öncesinde Fenerbahçe’de flaş gelişme: Yıldız oyuncu geri döndü

Barcelona - Real Madrid Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

İspanya La Liga 10. haftasında Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma S Sport ve S Sports Plus ekranlarından yayınlanacak. potify Camp Nou'da oynanacak dev mücadelede Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal da dikkatleri üzerine çekecek. Barcelona - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.