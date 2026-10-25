Dev derbi öncesinde Fenerbahçe’de flaş gelişme: Yıldız oyuncu geri döndü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe cephesinde sevindirici bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe cephesinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak. Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.