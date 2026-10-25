Osimhen hakkında 11 yıl önce yapılan paylaşım şaşırttı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında 2015 yılında yapılan bir paylaşım, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, bu kez sahadaki performansıyla değil, geçmişte kendisi hakkında yapılan bir paylaşımla gündeme geldi.
X'te Mehmet Emin Yıldız isimli kullanıcının 2015 yılında yaptığı paylaşımda, henüz 17 yaşında olan Nijeryalı golcünün Şanlıurfaspor'a transfer edilmesi önerildi.
Yıldız'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Şanlıurfaspor kulübü, Victor Osimhen adında 17 yaşındaki çocuğu alabiliyorsanız alın. U17 Dünya Kupası'nda 11 gol attı."
Urfa Şivesi kanalına konuşan Mehmet Emin Yıldız, Osimhen'i 2015 yılında düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda izlediğini ve genç futbolcunun performansından etkilendiğini söyledi.
Yıldız, o dönemki gözlemlerini şu sözlerle anlattı:
"2015 yılında evde U17 Dünya Kupası'nı izliyordum. Osimhen'in maçı vardı izledim. Çevikiği, gol vuruşu ve hızı gayet iyiydi, hoşuma gitti. Zaten o sezon turnuvada 11 gol atarak gol kralı olmuştu. Şanlıurfaspor o zaman 1. Lig'deydi. 2015-2017 yılları arasında boşta kalmış. 2017 yılında Wolfsburg alıyor. Yani transfer edilebilirdi. Ben aynı tweet'i Galatasaray için de atmıştım. Maalesef tweet'imi görmediler."
Şanlıurfalı Mehmet Emin Yıldız, yıllar önce transfer edilmesini önerdiği Victor Osimhen'le tanışmak istediğini de dile getirdi. Genç yaşta Nijeryalı futbolcunun yeteneklerini fark ettiğini belirten Yıldız'ın paylaşımı, Osimhen'in kariyerinin geldiği nokta nedeniyle sosyal medyada ilgi gördü.