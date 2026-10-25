Osimhen hakkında 11 yıl önce yapılan paylaşım şaşırttı

Yıldız, o dönemki gözlemlerini şu sözlerle anlattı:





"2015 yılında evde U17 Dünya Kupası'nı izliyordum. Osimhen'in maçı vardı izledim. Çevikiği, gol vuruşu ve hızı gayet iyiydi, hoşuma gitti. Zaten o sezon turnuvada 11 gol atarak gol kralı olmuştu. Şanlıurfaspor o zaman 1. Lig'deydi. 2015-2017 yılları arasında boşta kalmış. 2017 yılında Wolfsburg alıyor. Yani transfer edilebilirdi. Ben aynı tweet'i Galatasaray için de atmıştım. Maalesef tweet'imi görmediler."