"REAL MADRID, DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"





Real Madrid'in kalitesine dikkat çeken Flick, "Real Madrid, dünyanın en iyi takımlarından biri. Harika oyunculara ve harika bir teknik direktöre sahip büyük bir kulüp. Özellikle hücum bölgesinde çok yüksek bir kaliteleri var. Son maçlarında da iyi sonuçlar aldılar. Hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Flick, "Ona büyük saygı duyuyorum. Uzun yıllar boyunca çok büyük takımları çalıştırdı ve başarılı oldu. Kalitesini defalarca kanıtladı. Çok başarılı bir teknik direktör ve harika bir meslektaş." diye konuştu.



