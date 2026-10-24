Göbekli diyorlardı Süper Lig'e damga vuruyor: 8 maç, 5 gol, 1 asist!
Fiziksel görüntüsüyle çok konuşuldu, sahadaki performansıyla tüm eleştirilere cevap verdi. Süper Lig’de 8 maçta 5 gol ve 1 asiste ulaşan tecrübeli yıldız, son maçta yaptığı hareketle de taraftarların gönlünü fethetti.
Amed SF'nin tecrübeli yıldızı Dia Saba, Samsunspor deplasmanında son dakikalarda sahneye çıkarak takımını liderliğe taşıdı. Fiziksel görüntüsüyle zaman zaman gündem olan yıldız futbolcu, sahadaki performansının yanı sıra Gift Orban'a yaptığı jestle de alkış topladı.
Amed SF'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Dia Saba, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Samsunspor deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkan Amed SF'de son sözü Dia Saba söyledi. Mücadelenin son dakikalarında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, takımına çok değerli bir galibiyet getirirken Amed SF'yi de liderlik koltuğuna taşıdı.
Golün ardından büyük sevinç yaşayan Saba, sevincini teknik direktörüyle paylaşarak dikkat çeken görüntülere imza attı.
Sezon içerisinde göbekli görüntüsüyle sosyal medyada sık sık gündeme gelen Dia Saba, fiziksel görüntüsüne yönelik yorumlara adeta performansıyla cevap verdi.
Ligde 8 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak Amed SF'nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.
Samsunspor karşılaşmasında Dia Saba'nın yalnızca performansı değil, takım arkadaşına yaptığı jest de öne çıktı.
Amed SF'nin kazandığı penaltıda topun başına geçme fırsatı bulunan Saba, atışı Gift Orban'a bıraktı. Tecrübeli oyuncu, maçın ardından yaptığı açıklamada Orban'ın son dönemde istediği performansı sergileyemediği için üzgün olduğunu ve moral kazanması amacıyla penaltıyı onun kullanmasını istediğini belirtti.
Takım arkadaşına destek olmak için yaptığı bu hareket büyük alkış toplarken, Amed SF taraftarları da sosyal medyada Dia Saba'ya destek mesajları yağdırdı.