Dünyanın en iyi seyahat rotaları açıklandı: Türkiye'de listede

Dergi, katedral için "2019’daki yangından sonra, 12. yüzyıldan kalma katedral için çatıda yüzme havuzu ve cam kule gibi öneriler gelmişti. Ancak 2024 sonunda yeniden açıldığında, sadık ve saygılı bir özgünlük örneği olarak ayakta duruyordu" dedi.





1960’lar ve 70’lerde 'Hippie Yolu' rotasında popüler bir durak olan Pakistan, şimdi yeniden bir doğa yürüyüşü destinasyonu olarak öne çıkıyor. Kalabalıklardan uzak Nangma Vadisi, ülkenin Yosemite’i olarak adlandırıldı.





TIME listesinde pek çok tren yolculuğu yer alsa da, en etkileyicilerden biri Avustralya’nın iç bölgelerinde 75 saat süren lüks The Ghan tren seferi. Klimalı vagonlar, gece-gündüz sıcaklıkları değişken olan bu zorlu coğrafyada konforlu bir yolculuk vadediyor.





Namibya’daki NamibRand Doğa Rezervi, geçen yıl Afrika’nın ilk Wilderness Quiet Park (Sessizlik Koruma Alanı) unvanını aldı. 200 bin hektarlık bu çöl alanı, 2012’den bu yana Uluslararası Karanlık Gökyüzü Rezervi statüsünde ve modern hayatın gürültüsünden kaçmak için iyi bir adres olarak gösterildi.