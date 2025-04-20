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Dünyadaki Mars'ta 150 kişilik doğa yürüyüşü

Dünyadaki Mars'ta 150 kişilik doğa yürüyüşü

21:1320/04/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
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Sivas'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Dünyadaki Mars" olarak bilinen Eğribucak Kayalıkları'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15-22 Nisan 2025 Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle 'Dünyadaki Mars' olarak bilinen Eğribucak Kayalıkları'nda doğa yürüyüşü düzenlendi. 

'Spor turizmine katkı' ve 'herkes için spor' anlayışıyla gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 150 kişi katıldı. Dağcılık kulüpleri, doğa tutkunları ve Sivaslı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise bu tür etkinliklerle Sivas'ın doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra vatandaşların sağlıklı yaşama teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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