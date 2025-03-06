Biletsiz yolcu taşıyanlara 85 bin liraya kadar ceza geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlara verilen para cezasının alt sınırının 8 bin 500, üst sınırının ise 85 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının caydırıcı hale getirilmesine yönelik kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.
'Para cezaları güncelleniyor'
Bakan Uraloğlu, "Karayolu taşımacılığında düzeni ve güvenliği sağlamak ile cezaların adil ve caydırıcı bir şekilde uygulanması amacıyla idari para cezaları güncelleniyor. Yolcuların güvenliğini sağlamak ve haksız rekabeti önlemek için bu değişiklik önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.
Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin liraya kadar ceza
Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen para cezasının alt sınırının 8 bin 500, üst sınırının da 85 bin liraya çıkarılacağını kaydeden Uraloğlu, sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesileceğini ifade etti.
Cezalar 10 kata kadar uygulanabilecek
Uraloğlu ayrıca, "Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Genel olarak uygulanan idari para cezalarının 10 katına kadar uygulanabilmesi sağlanacak" dedi.
'Güvenli taşımacılık ortamı sağlanacak'
Bakan Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasının, denetimlerin etkinliğini de artıracağını vurguladı. Yapılacak değişiklikle sektördeki standartların yükseleceğini ve yolcuların haklarının daha fazla korunacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Cezaların caydırıcı hale getirilmesiyle hem güvenli hem de düzenli bir taşımacılık ortamı sağlanacak. Caydırıcılığın sağlanabilmesi için, bir kamyoncu ile daha geniş kapsamda faaliyet gösteren lojistik işletmecisine farklı miktarlarda idari para cezası uygulanmasına imkan sağlanacak. Kanuna aykırılıkta ısrar eden taşımacılar için de daha ağır yaptırımların uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.