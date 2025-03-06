Biletsiz yolcu taşıyanlara 85 bin liraya kadar ceza geliyor

'Güvenli taşımacılık ortamı sağlanacak'

Bakan Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasının, denetimlerin etkinliğini de artıracağını vurguladı. Yapılacak değişiklikle sektördeki standartların yükseleceğini ve yolcuların haklarının daha fazla korunacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Cezaların caydırıcı hale getirilmesiyle hem güvenli hem de düzenli bir taşımacılık ortamı sağlanacak. Caydırıcılığın sağlanabilmesi için, bir kamyoncu ile daha geniş kapsamda faaliyet gösteren lojistik işletmecisine farklı miktarlarda idari para cezası uygulanmasına imkan sağlanacak. Kanuna aykırılıkta ısrar eden taşımacılar için de daha ağır yaptırımların uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.