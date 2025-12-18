İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı seçildi

İstanbul Havalimanı, 8-14 Aralık arasında günlük ortalama 1444 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

