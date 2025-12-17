Kanada–İstanbul hattında ilk sefer: Air Transat İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

Kanada merkezli Air Transat hava yolu, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Air Transat'ın ilk seferi TS214, dün akşam Toronto'dan havalanarak bugün saat 14.45'te İstanbul'a indi.

İlk uçuş dolayısıyla İstanbul Havalimanı Giden Yolcu Terminali F1 kapısında tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, Air Transat'ın sefer başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İstanbul'un uluslararası havacılık ekosistemindeki lider rolünü pekiştirecek"

Uçuşların Kanada-Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendireceğini belirten Aydın, şöyle devam etti:

"İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünyanın en önemli küresel bağlantı noktalarından biri olma vizyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Air Transat'ın İstanbul'a uçuşlara başlaması, Amerika kıtası ile olan bağlarımızın stratejik olarak genişlediğini ve küresel ağımızın daha da derinleştiğini gösteriyor. Bu yeni hat, yalnızca Türkiye ile Kanada arasında turizm ve ticaret potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un uluslararası havacılık ekosistemindeki lider rolünü pekiştirecek. Air Transat'ın aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyor, birlikte çok daha güçlü bir küresel bağlantı ağı oluşturacağımıza inanıyoruz."

Törene, Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Natalie Britton, Air Transat'ın Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Howard Liebman, İGA ve Air Transat'ın yöneticileri, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı. Tören, kurdele ve pasta kesiminin ardından sonra erdi.

Air Transat, İstanbul Havalimanı'nın 116. misafiri oldu

Uzun yıllar sonra Amerika kıtasından anlaşılan ilk hava yolu şirketi olan Air Transat, İstanbul Havalimanı'nın 2025'te uçuş ağına kattığı 9'uncu, toplamda hizmet verdiği 116. tarifeli yolcu hava yolu şirketi oldu. 330'un üzerinde destinasyona uçuş imkanı sunarak havacılık sektörüne liderlik eden İstanbul Havalimanı, Quebec merkezli Kanadalı hava yolu Air Transat işbirliğiyle Kuzey Amerika kıtasından İstanbul'a ilk uçuşunu bugün itibarıyla Toronto-İstanbul seferi ile başlattı.

Amerika ve Avrupa'daki tatil destinasyonlarına odaklanan uçuşlarıyla öne çıkan ve 2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Turistik Havayolu" seçilen Air Transat'ın operasyonlarının, Türkiye ile Kanada arasındaki hem turistik hem de iş amaçlı seyahatlerde önemli bir köprü görevi görmesi bekleniyor.

Uçuşlar hafta iki gün düzenlenecek

Air Transat'ın Toronto'​​​​​​​dan yapılan ilk seferinin İstanbul'a inmesinin ardından dönüş yönündeki ilk uçuş da TS215 seferiyle bugün saat 16.40'ta İstanbul'dan Toronto'ya düzenlendi. Air Transat'ın geniş gövdeli ve konforlu Airbus A330-200 uçaklarıyla yürüttüğü İstanbul uçuşları, salı ve cumartesi akşamları, İstanbul'dan dönüş seferleri ise çarşamba ve pazar günleri yapılacak.

Haftada 2 uçuşla başlayan seferler Haziran 2026 itibarıyla haftada 3'e çıkarılacak.







