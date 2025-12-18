Yeni Şafak
Gaziantep’te ’kaynak’ yapan 810 sürücüye 802 bin TL ceza

09:2118/12/2025, Perşembe
IHA
Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Gaziantep’te trafikte kural dışı şerit ihlali yapan 810 araç sürücüsüne toplam 802 bin 344 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta özellikle trafikte bekleyen araçların arasına ’kaynak’ yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada kural dışı şerit ihlali yapan 810 araç sürücüsüne toplam 802 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. Araçların ’kaynak’ anları ise dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.


Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.




#Gaziantep
#trafik
#ceza
