Tam 143 ülkeye gönderiliyor: Dünya ihtiyacının yüzde 70'ini Gaziantep karşılıyor, 300 bin kişiyi istihdam ediyor

Hedefimiz 3 milyar doları yakalamaktır. İhracat bizim için üretim ve istihdam demektir. Dünyada global bir kriz var ve biz bu krizlerden ne kadar hasarsız çıkarız diye üretim ve istihdam yapıyoruz. İhracatımızı daha da geliştirmek için dünyanın birçok pazarına açılıyoruz ve çabalıyoruz” diye konuştu.