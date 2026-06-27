Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) tarafından 26 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde finansal yeniden yapılandırma başvurusu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şirketin 26 Haziran 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu geçici 32. Madde ve ilgili mevzuat uyarınca, mevcut kredilerin geri ödeme planı ve vade yapısının şirket faaliyetlerinden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 26 Haziran 2026 tarihinde Türk finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

İşleme ilişkin süreç somut hale gelinceye kadar, şirketin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcı menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında 12/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ertelendiği ifade edildi.

SAVAŞ, AVRUPA'DAKİ DURGUNLUK VE ÇİNLİ FİRMALARIN YAYILIMI ETKİLEDİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, dengeli portföy yapıları, güçlü operasyonel kabiliyetleri ve disiplinli yaklaşımlarıyla bu dönemi sağlam bir temel üzerinde yönettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte ekonomik ve jeopolitik dinamiklerin yeniden şekillendiği, makroekonomik ölçekte dalgalanmalar yaşadığımız bir ortamda, operasyonel esneklik ve güçlü bilanço yapısı finansal dayanıklılık için her zamankinden daha belirleyici hale geliyor.

Savaşlara bağlı emtia fiyat dalgalanmaları, tedarik zincirindeki aksamalar, ana ihracat pazarımız Avrupa'daki durgunluk ve Çinli firmaların Avrupa pazarındaki güçlü yayılımının belirleyici olduğu makroekonomik konjonktürde attığımız bu adım, finansal yükümlülüklerimizin vade yapısını nakit akışımızla uyumlu hale getirerek, bilanço yapımızı daha sağlıklı bir zemine taşımayı, verimlilik artışıyla maliyetleri dengelemeyi hedefliyor.

Bu süreç daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve operasyonlarımızı daha da kuvvetlendirmek için atılmış planlı bir adımdır. Enerji ve gayrimenkulde güçlü performansımızı sürdürürken, sanayi tarafında verimlilik, maliyet kontrolü ve teknoloji odaklı uygulamalarla operasyonel yapımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Grup olarak köklü markalarımız, geniş coğrafyaya yayılan faaliyetlerimiz ve dengeli faaliyet portföyümüz sayesinde, bu süreci kontrollü şekilde yönetecek kapasiteye sahibiz."







