Çalışanların Ramazan ayını kutlamıştı: Zorlu Holding'den Vestel CEO'su Güler'e terfi

, Güler'in mailinden rahatsız olmuş ve kurumsal olarak kutlanacak günler listesinde Ramazan ayının bulunmadığını belirtmişti.

, Güler'in mailinden rahatsız olmuş ve kurumsal olarak kutlanacak günler listesinde Ramazan ayının bulunmadığını belirtmişti.

Zorlu Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 1 Eylül 2023’ten bu yana Vestel CEO’luğu görevini yürüten Güler, 9 Nisan 2025 itibarıyla görevini bırakacak.

Güler’in, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevini üstleneceği bildirildi.

Vestel Şirketler Grubu CEO’luğu görevine ise yeni atama yapılana kadar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ömer Yüngül vekalet edecek.