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Çalışanların Ramazan ayını kutlamıştı: Zorlu Holding'den Vestel CEO'su Güler'e terfi

Çalışanların Ramazan ayını kutlamıştı: Zorlu Holding'den Vestel CEO'su Güler'e terfi

23:488/04/2025, Salı
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Vestel CEO’su Ergün Güler, Zorlu Holding bünyesinde yeni göreve getirildi.
Vestel CEO’su Ergün Güler, Zorlu Holding bünyesinde yeni göreve getirildi.

Ramazan ayı mesajı sonrası yaşanan gelişmelerin ardından Vestel CEO'su Ergün Güler yeni üst düzey göreve getiriliyor. Zorlu Holding'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre Güler, firmanın yurt dışı yatırımlardan sorumlu başkanlık görevine geçerken, Vestel CEO'luğuna geçici olarak Ömer Yüngül vekalet edecek.

Ramazan ayının başında şirket çalışanlarına kutlama mesajı gönderen
Vestel CEO’su Ergün Güler
yeni bir görevi üstlenecek.

Vestel CEO’su Güler, Ramazan ayında çalışanlara gönderdiği şirket içi mailinde personele kutlama mesajı göndermişti.

Bunun üzerine
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal
, Güler'in mailinden rahatsız olmuş ve kurumsal olarak kutlanacak günler listesinde Ramazan ayının bulunmadığını belirtmişti.

Tepkilerin ardından Köksal, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Vestel Şirketler Grubu CEO’su Ergün Güler’in de görevinden ayrılacağı duyuruldu.

Güler'e üst düzey yeni görev

Zorlu Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 1 Eylül 2023’ten bu yana Vestel CEO’luğu görevini yürüten Güler, 9 Nisan 2025 itibarıyla görevini bırakacak.

Güler’in, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevini üstleneceği bildirildi.

Vestel Şirketler Grubu CEO’luğu görevine ise yeni atama yapılana kadar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ömer Yüngül vekalet edecek.



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