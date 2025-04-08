Çalışanların Ramazan ayını kutlamıştı: Zorlu Holding'den Vestel CEO'su Güler'e terfi

Ramazan ayı mesajı sonrası yaşanan gelişmelerin ardından Vestel CEO'su Ergün Güler yeni üst düzey göreve getiriliyor. Zorlu Holding'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre Güler, firmanın yurt dışı yatırımlardan sorumlu başkanlık görevine geçerken, Vestel CEO'luğuna geçici olarak Ömer Yüngül vekalet edecek.
Vestel CEO’su Güler, Ramazan ayında çalışanlara gönderdiği şirket içi mailinde personele kutlama mesajı göndermişti.
Tepkilerin ardından Köksal, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Vestel Şirketler Grubu CEO’su Ergün Güler’in de görevinden ayrılacağı duyuruldu.
Güler'e üst düzey yeni görev
Zorlu Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 1 Eylül 2023’ten bu yana Vestel CEO’luğu görevini yürüten Güler, 9 Nisan 2025 itibarıyla görevini bırakacak.
Güler’in, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevini üstleneceği bildirildi.
Vestel Şirketler Grubu CEO’luğu görevine ise yeni atama yapılana kadar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ömer Yüngül vekalet edecek.