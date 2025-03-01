Zorlu Holding'te yaşanan Ramazan tebriği krizi infial oluşturdu: CEO Cem Köksal'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara bir mesaj gönderdi. Ergün Güler, mesajında çalışanların Ramazan ayını tebrik etti. Bunun üzerine Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde Güler'in tebriğine tepki gösterdi. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir kullanıcı, "Cem Köksal denilen şahıs ve zihniyeti bünyenizden temizlenmediği sürece ürettiğimiz hiç bir ürünü almıyoruz, aldırmıyoruz" ifadelerini kullandı.
"HUZUR DOLU BİR RAMAZAN AYI DİLİYORUM"
Vestel CEO'su Güler mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.
"BU GRUBUN 70 YILLIK TARİHİNDE RAMAZAN AYI KUTLAMASI YER ALMADI"
Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise Güler'in mesajına, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" cevabını verdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Olay sonrası sosyal medyada birçok kişi CEO Köksal'ın mesajına tepki gösterdi.
NOEL VE CADILAR BAYRAMINI KUTLADI
Yaşanan skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken Ramazan'ı kutlamayı yasaklayan Zorlu Holding CEO'sunun yönetimindeki Vestel'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıktı.