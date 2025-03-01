CEO Köksal’ın İslam karşıtlığı afişe oldu: Zorlu Holding için boykot yükleniyor

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermiş, kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal bu duruma akılalmaz bir şekilde karşı çıkmıştı. Noel ve Cadılar Bayramı'nı kutlatan Bekir Cem Köksal’ın, “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor” yanıtı adeta infiale neden oldu. Sosyal medyada milyonlarca kullanıcı ve sivil toplum kuruluşu, İslam karşıtlığı gözler önüne serilen CEO Köksal’ın şirket bünyesindeki markaların kimliğine zarar verdiği gerekçesiyle derhal görevden alınmasını talep ediyor. Aksi taktirde, İslam’a büyük saygısızlık yapan bir yöneticisinin şirketine ait markaları ev ve iş yerlerine sokmayacaklarını dile getirerek, Zorlu Holding için boykot kampanyası başlatacaklarını belirtiyor.
İslam aleminin Ramazan ayını karşıladığı şu günlerde, birçok kurum ve kuruluş da kutlama mesajları yayınladı.
Bunlardan birisi de Vestel CEO’su Ergün Güler oldu.
- "Değerli Ailem: Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.
- Hz. Mevlana'nın, Mesnevide dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği. ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla"
Ramazan tebriğine akılalmaz tepki
Çalışanlarına kurumsal bir mail yollayarak Ramazan ayını kutlayan Güler, hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.
- “Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum. Cem Köksal”
Ramazan hazımsızlığı infiale neden oldu
Şirket itibarı yerle bir!
Cem Köksal’ın İslam karşıtı tutumu, şirket itibarını yerle bir etme noktasına getirdi. Vatandaşlar, Müslüman bir ülkede faaliyet gösteren bir firmanın böyle bir yöneticiyi bünyesinde barındırmasını kabul edilemez olarak değerlendiriyor.
Türkiye’nin en büyük boykot hareketi yolda
‘Ya CEO gidecek ya da…’
Yerli bir şirketin kimliğine zarar verildiğini ve bu yönetim anlayışıyla desteklenemeyeceği görüşünü savunanlar, İslam hazımsızlığı ifşa olan Cem Köksal’ın derhal görevden alınmasını talep ediyor. Türkiye’deki tüketiciler, İslam’a saygısı olmayan bir yöneticinin elinde bulunan markayı evlerine ve iş yerlerine sokmayacağını açıkça dile getiriyor. Bu da Zorlu Grubu’nun Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük boykot kampanyasıyla karşı karşıya geleceğini gösteriyor.
- Zorlu Grubu’nun bu skandal karşısında nasıl bir adım atacağı büyük merak konusu. Ancak görünen o ki, Köksal’ın görevde kaldığı her gün şirkete bir kriz olarak geri dönecek.
Kamuoyu karar bekliyor
Zorlu Grubu, Müslümanlara karşı yapılan bu saygısızlık karşısında sessizliğini korurken, kamuoyu net bir karar açıklanmasını bekliyor.
Zorlu Grubu’nun bünyesindeki markalar
Taç, Valeron, Linens, Pierre Cardin, Vestel, Regal, Zorlu Enerji, Zes, Electrip, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Zorlu Gayrimenkul, Zorlu Center İstanbul, Zorlu Faktoring, Zorlu Air, Zorlu Grand Hotel, Jules Verne Meetings&Incentives, Zorpet.