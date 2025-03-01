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Ünlü işadamı Köksal Ramazan tebriğinden rahatsız oldu: Dinden bağımsız bir duruşumuz var

Ünlü işadamı Köksal Ramazan tebriğinden rahatsız oldu: Dinden bağımsız bir duruşumuz var

02:341/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
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Zorlu Holding CEO'su, Vestel CEO'sunun Ramazan ayını tebrik etmesinden rahatsız oldu.
Zorlu Holding CEO'su, Vestel CEO'sunun Ramazan ayını tebrik etmesinden rahatsız oldu.

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal, Güler’in Ramazan bu mesajına sert çıktı. Mail üzerinden Ergün’e “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor.” yanıtı veren Köksal, “Dinden bağımsız bir duruşumuz var.” ifadelerini kullandı.

İslam alemi Ramazan ayını karşıladı. Kılınan ilk teravih namazının ardından Müslümanlar bu gece sahurlarını yapıp ilk oruçlarını tutacak.

Ramazan ayının gelişiyle birçok kurum ve kuruluş da kutlama mesajları paylaştı.

Bunlardan birisi de Vestel CEO’su Ergün Güler oldu.

Çalışanların Ramazan ayını mail yoluyla kutlayan Güler, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

“Dinden bağımsız bir duruşumuz var”

Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal, Güler’in Ramazan tebriğine sert çıktı.

Ergün’e tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde,
“Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor.”
yanıtı veren Köksal,
“Dinden bağımsız bir duruşumuz var.”
ifadelerini kullandı.

Büyük tepki çeken mailin tamamında ise şu ifadeler yer aldı:

Ergün,
Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor.
Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor.
Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil
Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var.
Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz.
Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum.
Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım.
Lütfen bunu hiç bir şekilde tekrarı olmasın.
Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum
Cem Köksal

Cadılar Bayramı ve Noel’i kutlamışlar

Yaşananlar sonrası Vestel'in Noel ve Halloween'ı kutladığı ve kampanyaları duyurduğu birçok paylaşım yeniden gündem oldu.



#Zorlu Holding
#Vestel
#Ramazan
#Ergün Güler
#Bekir Cem Köksal

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