Ünlü işadamı Köksal Ramazan tebriğinden rahatsız oldu: Dinden bağımsız bir duruşumuz var

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal, Güler’in Ramazan bu mesajına sert çıktı. Mail üzerinden Ergün’e “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor.” yanıtı veren Köksal, “Dinden bağımsız bir duruşumuz var.” ifadelerini kullandı.
İslam alemi Ramazan ayını karşıladı. Kılınan ilk teravih namazının ardından Müslümanlar bu gece sahurlarını yapıp ilk oruçlarını tutacak.
Ramazan ayının gelişiyle birçok kurum ve kuruluş da kutlama mesajları paylaştı.
Bunlardan birisi de Vestel CEO’su Ergün Güler oldu.
Çalışanların Ramazan ayını mail yoluyla kutlayan Güler, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.
“Dinden bağımsız bir duruşumuz var”
Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal, Güler’in Ramazan tebriğine sert çıktı.
Büyük tepki çeken mailin tamamında ise şu ifadeler yer aldı:
Cadılar Bayramı ve Noel’i kutlamışlar
Yaşananlar sonrası Vestel'in Noel ve Halloween'ı kutladığı ve kampanyaları duyurduğu birçok paylaşım yeniden gündem oldu.