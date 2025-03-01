Ramazan tebriğinden rahatsızlığa soruşturma başlatılmıştı: Cem Köksal gözaltına alındı

Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatılmıştı. Köksal'ın gözaltına alındığı bildirildi.
Köksal soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Yargı harekete geçti
"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
Ne olmuştu?
Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermişti.