Zorlu Holding CEO'su Köksal görevinden istifa etti

Vestel CEO’su Ergün Güler'in Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal , görevinden istifa etti.

Köksal, Güler'in mailine karşı kullandığı, "Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadeleri büyük tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Köksal istifa etti

Köksal soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken skandal ifadeler kullanan Köksal'ın istifa ettiği öğrenildi.

Köksal, istifasını belirttiği şirket içi mailde şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum.

Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım.

Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm."

Öte yandan konuya ilişkin Zorlu Holding'den de ilk açıklama geldi.

Konunun kamuoyuna yansıdıktan sonra oluşan hassasiyetin paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz." denildi.

Firmada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.

Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz.

Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.

Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla

ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir.

Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz."







