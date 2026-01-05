Togg Türkiye'yi yarışa dahil etti

Türkiye’nin yerli otomobil üretme hedefi 1950’li yıllara uzanıyor. 1961’de üretilen Devrim otomobili, tam anlamıyla seri üretime geçemese de sonraki yıllarda Türkiye, büyük ölçüde yabancı markalarla ortak üretim modelleri üzerinden otomotiv sanayisini geliştirmiş; bir çok markanın üretim merkezlerinden biri haline geldi. Bu süreçte doğan eko sistem ve oluşan tecrübe, 70 yıl sonra milli otomobile evrildi. 2022 yılında TOGG’un ilk modeli olan T10X tanıtılmış ve 2023’te seri üretimine başlanmıştır. Önce iç piyasaya açılan Togg şimdi Avrupa yollarında boy gösteriyor.

SATIŞ ADETİ 82 BİNİ GEÇTİ

Yerli ve milli otomobil Togg T10X SUV modelinin ardından piyasaya sürdüğü ikinci modeli sedan T10F’le sık sık gündeme gelirken, fikrinin ortaya çıkmasından bu yana çok yol aldı. Türk otomotiv sanayisine yeni bir vizyon kazandıran Togg, vatandaşın tereddütle yaklaştığı elektrikli otomobil fikrini aşılarken, bir yandan da akıllı cihaz yönüyle eğlence ve gereksinimleri gidererek markasını farklı bir boyuta taşıdı. 82 bini geçen satış adediyle kullanıcılarının beğenisini toplayan milli marka Togg, otomotiv sanayisinin dünyadaki elektrikli araç yarışına dahil etmeyi sağladı. Ana üreticilerin pazar payını korumak adına elektrikli otomobil atılımı yapmasını sağlayan Togg, parça tedarikçilerini de geleceğe hazırlıyor. Bu süreçte millet olarak en büyük gururu; mülki fikriyet haklarıyla bir otomobil markasına sahip olmakla yaşadık.

YERLİ VE İTHAL MARKALARIN ELEKTRİKLİDE ÖNÜNÜ AÇTI

Satışa sunulduğu 2023 yılından bu yana 175 binlik Gemlik Tesisi kapasitesini günden güne dolduran Togg, hem aylık bazda hem de yıllık bazda satışlarıyla liderliği elden bırakmadı. Cazip finansman koşullarının yanında Türk aile yapısına uygun konforu ve teknolojik olarak diğer markalardan ayrışması liderliği getiren etkenlerden bazılarını oluşturdu. Milli duyguların yanında ulaşılabilir olması ve birçok vatandaş tarafından deneyimleme imkanı olan marka, gösterdiği cesaret ve vizyonla adeta Türkiye’nin yeni dünyada bu yarışa ortak olmasını sağladı. Türkiye’deki 2 milyondan fazla otomotiv üretme kapasitesinin yanında 500 binden fazla istihdam sağlayan ve çarpan etkisiyle 2,5 milyona ulaşan bu endüstriyi geleceğe hazırladı. Geleneksel otomotiv üreticilerinin yeni nesil teknolojiler ve tedarikle birlikte milli imkanları temel alarak gerçekleştirilen Togg’un üretimleri hem bir test sahası olurken hem de mühendisliği ileri bir boyuta taşıdı.

YENİ ÇIKACAK MARKALARA YOL HARİTASINDA ÖRNEK

Togg’un diğer bir etkisi ise yeni kurulacak yerli ve milli otomobil markalarına örnek teşkil etmesi oldu. Başarılı olan Togg Türkiye’nin mühendislik ve altyapısının gücünün de yeterli olmasında bir gösterge niteliği taşıyor. Öte yandan baştan ayağı otomobil yapmak yerine bu ekosistemin bir parçası olmak isteyen üniversite gibi bilim yuvalarının ve diğer şirket Ar-Ge merkezlerinin gözde markası Togg, şeffaf yapısı ve kucaklayıcı tavrıyla adeta bir test merkezi gibi çalışıyor. Startup’ların uğrak merkezi olan Togg, yenilikçi yaklaşımıyla projeye uygun olanları hayata geçirmede yardımcı oluyor. Bunlardan birisi olan From Your Eyes uygulamasının kurucusu görme engelli genç girişimci Zülal Tannur, yaptığı projeyle yolda giderken manzaraların betimlenmesini sağlıyor. Öte yandan yapay zeka desteğiyle de kaza oranını minimumuma indiriyor. Zülal Tannur gibi genç girişimcilerin desteğiyle hızla gelişen ve özgün teknolojilere imza atan Togg, aynı zamanda gelecek nesillere rota çiziyor.

TRUGO ŞİRKETİYLE TÜRKİYE’Yİ DONATTI

Geleceğin teknolojisi elektrikli otomobil gelişiminde dünyanın hem otomobil hem de altyapı anlamında geride kalan Türkiye’yi bugün Avrupa’nın önüne taşıyan ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getiren Togg, kurduğu şirketlerle de ekosistemi destekliyor. Trugo ile şarj istasyonları kuran yerli marka perakende enerji sektörünün en önemli oyuncusu haline geldi. Togg’la birlikte birçok marka şarj istasyonu lisansı alarak Türkiye’den kazandığı tecrübelerle dünyaya açıldı. Trugo’nun şu anda 1000’e yakın istasyonu bulunurken, yaptığı iş birlikleriyle Anadolu’ya yayılmaya devam ediyor. Togg’un diğer bir şirketi Siro ise batarya üretimi konusunda dev bir yatırımla kendi ihtiyacının yanı sıra Avrupa’nın en büyük tedarikçisi olmak için fabrika kurulumuna devam ediyor.

ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİLER ÜRETME VİZYONU VAR

Yerli ve milli marka Togg’un iş tanımlamasında ihtiyaç duyulan alanlarda teknoloji geliştirmeye de yer veriliyor. Gerek mobilite gerekse endüstriyel alanda yerlileştirilecek tüm teknolojileri üretme hedefi ve vizyonuyla da hareket milli marka, kurulumu esnasında kullandığı askeri teknolojilerle de uyum içerisinde. Radar teknolojilerini içerisinde bulunduran Togg akıllı cihazlar otonom sürüş için gerekli olan tüm teknolojiyi havacılık endüstrisinden kopyalıyor.

DÜNYAYA ‘YARIŞTA BEN DE VARIM’ MESAJINI AKILLI CİHAZLA VERİYOR

Dünya geleneksel otomobiller çağının sonuna yaklaşırken, Togg’la yeni dönemi yakalayan Türkiye ‘Yarışta bende varım’ mesajını verdi. Böylelikle yeni teknolojilere de Togg’la adaptasyon sürecine hızla giren Türkiye, ihracatta da hedefi olan yüksek katma değerli ürünlerde bir trend yakalamış oldu. Madalyonun öteki yüzü olan ithalata da neşter vuran teknoloji geliştirme alanıyla yerlileştirme hamlesi dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek cari açığa katkıda bulunuyor. Togg’un faaliyet gösterdiği otomotiv sektöründe Türkiye’nin yıllık 20 milyar dolardan fazla ithalatı bulunurken, ihracatın lokomotifi olan yine aynı sektörde 40 milyar dolara yakın ihracata imza atılıyor.

DİJİTAL EKRAN VE ŞARJ İSTASYONU TECRÜBESİ DÜNYAYA AÇILDI

Togg’un iş birliği yaptığı firmalar, elektrikli araç konusunda tecrübe kazanarak dünyaya hizmet vermeye başladı. Projenin ortaklarından Zorlu Holding’e bağlı Vestel yerli otomobilin boydan boya ekranını hazırlarken, buradan kazandığı tecrübeyle dünya otomotiv endüstrisine hizmet vermeye başladı. Yine benzer bir şekilde şarj istasyonu üretimine de giren yerli marka hem Türkiye’nin hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde altyapı yatırımlarının aranan yüzü oldu. Togg sayesinde batarya üretim yatırımları da hızla artarken, yine kullanılan madenlerin aranması ve işlenmesine hız verildi.



