İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bizim nükleerimiz barışçıl

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirilecek müzakereye değindi. Arakçi, "Diplomasiye öncelik verilirse anlaşma sağlanabilir." ifadelerini kullandı.
Arakçi, Cenevre'de ABD ile görüşmeleri sürecini "anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, hiçbir koşulda asla nükleer silah geliştirmeyeceğini ve barışçıl nükleer haklarından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir anlaşmaya ulaşılabilmesinin ancak diplomasiye öncelik verilmesi durumunda mümkün olduğunu belirtilirken, egemenliğini cesaretle korumak için hiçbir engel tanımayacağını kanıtlayan İran'ın, aynı cesareti her türlü anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm arayacağı müzakere masasına da taşıyacağı ifade edildi.