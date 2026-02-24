İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bizim nükleerimiz barışçıl

"Bir anlaşma mümkün, ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi şart"

Arakçi, Cenevre'de ABD ile görüşmeleri sürecini "anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, hiçbir koşulda asla nükleer silah geliştirmeyeceğini ve barışçıl nükleer haklarından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha vurguladı.