63 ilde 'sarı' alarm: Sağanak, fırtına ve kar yağışı geliyor





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Adana: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 20

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu 1