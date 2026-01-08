63 ilde 'sarı' alarm: Sağanak, fırtına ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 63 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girilecek.
Yağışların yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 13
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 16
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
Adana: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 20
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu 1
63 ile sarı kodlu uyarı
Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Iğdır, Düzce, Ağrı, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muş, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan ve Yalova
Sarı kod nedir?
Sarı kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturabileceğini ancak henüz olağanüstü bir durum olmadığını ifade ediyor. Meteoroloji, bu uyarı seviyesinde vatandaşlardan dikkatli ve hazırlıklı olmalarını istiyor.