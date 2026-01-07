Yeni Şafak
Yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu'da dikkat çeken sonuç: Günün en kirli hava kalitesi Ünye'de ölçüldü

16:057/01/2026, Çarşamba
IHA
İlçede bugün ölçülen değer "267" olarak kaydedildi. Bu değer, hava kalitesinin "kötü" düzeyde olduğunu gösteriyor.
Türkiye’de bugün hava kirliliği oranının en yüksek olduğu yer, Ordu’nun Ünye ilçesi oldu. İlçede ölçülen hava kalitesi, "kötü" seviyesinde kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre, Ünye uzun süredir hava kalitesinin en düşük olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Doğal yapısı, yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu’da, Ünye’deki ölçüm sonuçları dikkat çekti.


Bakanlığın sisteminde yer alan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verilerine göre, ilçede bugün ölçülen değer "267" olarak kaydedildi. Bu değer, hava kalitesinin "kötü" düzeyde olduğunu gösteriyor.


Uzmanlar, bu seviyedeki hava kirliliğinin nüfusun tamamını olumsuz etkileyebileceğini belirtirken, özellikle hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlandırması gerektiğine dikkat çekiyor.





