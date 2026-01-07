Yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu'da dikkat çeken sonuç: Günün en kirli hava kalitesi Ünye'de ölçüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre, Ünye uzun süredir hava kalitesinin en düşük olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Doğal yapısı, yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu’da, Ünye’deki ölçüm sonuçları dikkat çekti.