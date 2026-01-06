Son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı: Şehir merkezi beyaza büründü

Açıklamada, kentin birçok noktasında son yılların en düşük sıcaklıklarının kaydedildiği ifade edildi. Buna göre Kahramanmaraş Havalimanı’nda sıcaklık eksi 13,1 derece olarak ölçülürken, Ekinözü’nde eksi 20,8, Nurhak’ta eksi 18, Türkoğlu’nda eksi 14, Çağlayancerit’te eksi 19,6 ve Pazarcık’ta eksi 13,2 dereceye kadar düştü. Bu değerlerle söz konusu ilçelerde bugüne kadar görülen en soğuk günlerin yaşandığı bildirildi.