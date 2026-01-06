Son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı: Şehir merkezi beyaza büründü

Kahramanmaraş kent merkezinde ölçülen eksi 9 derecelik hava sıcaklığının, son 57 yılın en düşük değeri olduğu açıklandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık 2025 gecesi başlayan ve günlerce aralıksız devam eden kar yağışının, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Soğuk havanın özellikle gece saatlerinde şiddetini artırdığı vurgulandı.
Açıklamada, kentin birçok noktasında son yılların en düşük sıcaklıklarının kaydedildiği ifade edildi. Buna göre Kahramanmaraş Havalimanı’nda sıcaklık eksi 13,1 derece olarak ölçülürken, Ekinözü’nde eksi 20,8, Nurhak’ta eksi 18, Türkoğlu’nda eksi 14, Çağlayancerit’te eksi 19,6 ve Pazarcık’ta eksi 13,2 dereceye kadar düştü. Bu değerlerle söz konusu ilçelerde bugüne kadar görülen en soğuk günlerin yaşandığı bildirildi.
Soğuk hava dalgasının en sert hissedildiği ilçelerden biri olan Göksun’da sıcaklık eksi 27,8 dereceye kadar gerilerken, Elbistan’da eksi 22,7, Afşin’de eksi 20,6, Andırın’da eksi 15,4 derece ölçüldü.
Kent merkezinde ise termometreler eksi 9 dereceyi gösterdi. Yetkililer, bu değerin şehir merkezinde en son 1968 yılında kaydedildiğini belirtti.