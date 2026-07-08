Yalova’daki tersanede korkutan patlama: Gemi bölümleri kapatıldı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bakım için bulunan geminin makine dairesinde yaşanan patlamaya ekipler müdahalede bulundu.

Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede bakım amacıyla bulunan yabancı bayraklı kargo gemisinin makine dairesindeki tankta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Gemi bölümleri kapatıldı

İlk belirlemelere göre patlamada can kaybı ve yaralanan olmazken bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, AFAD ekiplerinin gemi içerisinde yaptığı gaz ölçümlerinde çalışılmanın riskli olabileceği değerlendirilerek, gemi bölümleri kapatıldı.

Aralıklarla gemide ölçüm yapmaya devam edileceği öğrenildi.

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