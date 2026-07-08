Yalova’daki tersanede korkutan patlama: Gemi bölümleri kapatıldı
21:52, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Bakımdaki gemide meydana gelen patlamaya müdahale edildi
Yalova'nın Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde bakım için bekleyen yabancı bayraklı bir kargo gemisinin makine dairesindeki tankta henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bakım için bulunan geminin makine dairesinde yaşanan patlamaya ekipler müdahalede bulundu.
Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede bakım amacıyla bulunan yabancı bayraklı kargo gemisinin makine dairesindeki tankta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Gemi bölümleri kapatıldı
İlk belirlemelere göre patlamada can kaybı ve yaralanan olmazken bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken, AFAD ekiplerinin gemi içerisinde yaptığı gaz ölçümlerinde çalışılmanın riskli olabileceği değerlendirilerek, gemi bölümleri kapatıldı.
Aralıklarla gemide ölçüm yapmaya devam edileceği öğrenildi.
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Başlıklar :afadgemi yangınıİtfaiyeTersaneYalova
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