Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada altı kişi yaralandı

00:3117/04/2026, vendredi
AA
Kavga nedeniyle bazı işyerleri ve araçlarda hasar oluştu.

Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde iki grup arasında çıkan kavgada altı kişi silahla yaralandı.

Tavşanlı beldesinde iki grup arasındaki husumet nedeniyle Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait olduğu belirtilen iş yeri önünde kavga yaşandı.

Kavgada 6 kişi silahla yaralandı. Ara sokakta devam eden kavga nedeniyle bazı işyerleri ve araçlarda hasar oluştu.
Yaralılar ambulanslarla ildeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timi ile diğer resmi ekiplerin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



