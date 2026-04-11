Yalova merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: Dört kişi tutuklandı

22:2011/04/2026, Cumartesi
IHA
Gözaltına alınan 13 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 21 dijital materyal, 17 çeşitli türde doküman ve 2 CD ele geçirildi.
Yalova merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin örgüt propagandası yaptığı, örgütle irtibat kurduğu ve finansal destek sağladığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Polis Özel Harekat destekli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgüt propagandası yapıldığı, örgüt mensupları ile irtibat kurulduğu, örgüt yapılanmasına mali kaynak aktarımında bulunulduğu ve örgütün kadın yapılanması içinde faaliyet yürütüldüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Yalova merkezli Diyarbakır, Ankara ve Sakarya’da belirlenen toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. düzenlendi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 21 dijital materyal, 17 çeşitli türde doküman ve 2 CD ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 9’u ise adli kontrolle serbest kaldı.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
