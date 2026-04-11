Eş zamanlı baskın yapıldı: Kastamonu’da DEAŞ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şahıs yakalandı.