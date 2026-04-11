Eş zamanlı baskın yapıldı: Kastamonu’da DEAŞ operasyonu

17:4011/04/2026, Cumartesi
IHA
3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki ilçede DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şahıs yakalandı.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



