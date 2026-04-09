Şanlıurfa'da DEAŞ propagandasına 3 gözaltı

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 3 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.