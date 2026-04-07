Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: Dört tutuklama

Hatay’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Operasyon, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından savcılık talimatıyla gerçekleştirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyetlerde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Savcılığın talimatıyla 3 Nisan'da Erzin ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.