Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: Dört tutuklama

7/04/2026, Salı
DHA
Emniyet ekipleri, Erzin’de DEAŞ bağlantılı 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Hatay’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Operasyon, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından savcılık talimatıyla gerçekleştirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyetlerde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Savcılığın talimatıyla 3 Nisan'da Erzin ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



