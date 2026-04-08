MGK'da 'İran savaşı' vurgusu: Tüm tedbirler titizlikle alınmaya devam edecek

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), 8 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Toplantıda, Türkiye’nin iç ve dış güvenliğine ilişkin gelişmeler ile bölgesel ve küresel gündemde öne çıkan başlıklar ele alındı.

Kurula, başta PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere millî birlik ve beraberlik ile ülkenin bekasına yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi sunuldu. Terörle mücadele kapsamında sürdürülen çalışmaların azim, kararlılık ve başarıyla devam ettiği ifade edildi.

"Terörsüz Türkiye sürecinin sabote edilmesine izin verilmeyecek"

Toplantıda ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefi ve “terörsüz bölge” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Çevre ülkelerde yaşanan savaş, çatışma ve provokasyonların bu süreci sabote etmesine izin verilmeyeceği vurgulanırken, terörün Türkiye’nin gündeminden kalıcı biçimde çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

'İran savaşı' vurgusu: Tüm tedbirler titizlikle alınmaya devam edecek

Bölgede ve dünyada ekonomik dengeleri olumsuz etkileyen İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalardan memnuniyet duyulduğu ifade edilen toplantıda, Türkiye’nin vatandaşlarının ve sınırlarının güvenliğine ilişkin gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceği kaydedildi.

Irak’taki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, bölgede devam eden savaş ve çatışmaların Irak’a etkileri değerlendirildi.

Dost ve kardeş Irak halkının huzuru ile ülkedeki istikrar ve güvenlik ortamının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail işgali

MGK toplantısında İsrail yönetiminin Gazze’deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria’daki toprak gaspı girişimleri ve Mescid-i Aksa ile Harem-i Şerif’in tarihî kimliği ve hukuki statüsünü zedelemeye yönelik eylemlerinin barış sürecine ve iki devletli çözüm yaklaşımına zarar verdiği belirtildi.

İsrail’in işgal politikalarını Lübnan’a da genişletmesinin yeni insani trajedilere yol açtığı vurgulanarak uluslararası toplum bu hukuk dışı eylemler karşısında harekete geçmeye çağrıldı ve Lübnan’ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne güçlü destek teyit edildi.

Suriye'ye destek sürecek

Toplantıda Suriye’de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi.

Ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini güçlendirecek entegrasyon sürecine ilişkin mutabakatın tek devlet ve tek ordu temelinde hayata geçirilmesine yönelik çabalara Türkiye’nin kardeşlik ve komşuluk hukuku çerçevesinde kararlılıkla destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyrinin de ele alındığı toplantıda, saldırıların Karadeniz’e sıçramasına ve enerji güvenliğini tehdit edecek boyuta ulaşmasına müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Tüm taraflara itidalli hareket etme çağrısında bulunuldu.

MGK bildirisine göre, uluslararası güvenlik ortamının savaşlar ve çatışmalar nedeniyle derinden sarsıldığı tarihî bir dönemden geçildiği ifade edildi. Türkiye’nin anlaşmazlıkların müzakere ve diplomasi yoluyla çözülmesini ilke edindiği belirtilirken, ülkenin “istikrar adası” niteliğiyle barışın tesisine yönelik çabalarını müttefikleri ve dostlarıyla iş birliği içinde sürdüreceği vurgulandı.