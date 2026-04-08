İran, ateşkes ihlalinden dolayı Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri durdurdu

İran, ateşkes ihlalinden dolayı Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri durdurdu

8/04/2026, Çarşamba
G: 8/04/2026, Çarşamba
İran, ateşkes ihlalinden dolayı Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri durdurdu.
İran, ateşkes ihlalinden dolayı Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri durdurdu.

İran basını, İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin askıya alındığını belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberinde, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gemilerin geçişine açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğu aktarıldı.
Ayrıca geçici ateşkesin sağlanmasının ardında bugün sabah 2 petrol tankerinin "İran’ın izniyle" Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçtiği kaydedildi.


